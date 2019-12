Die Berlin RECYCLING Volleys und die SWD powervolleys Düren stehen im Finale um den DVV-Pokal der Männer.

Der Meister aus Berlin hatte im Halbfinale gegen die WWK Volleys Herrsching keine Probleme und gewann klar mit 3:0.

Finalgegner am am 16. Februar 2020 wieder in der Mannheimer SAP Arena ist das Team aus Düren. Die powervolleys besiegten Bundesliga-Konkurrent TV Rottenburg ebenfalls mit 3:0.