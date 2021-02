Ein Highlight für alle Volleyball-Fans!

SPORT1 wird am Sonntag fünfeinhalb Stunden Spitzenvolleyball mit den DVV-Pokalfinals LIVE im Free-TV und im 24/7-Stream auf SPORT1.de übertragen.

Das Finale der Frauen zwischen dem SSC Palmberg Schwerin und Final-Neuling SC Potsdam muss aufgrund der Anti-Corona-Bestimmungen diesmal ohne Publikum vor Ort auskommen.

Erstes Pokalfinale für Potsdam

Der SC Potsdam steht zum ersten Mal im größten Volleyball-Endspiel Deutschlands, nachdem das Team im Halbfinale überraschend Vorjahresfinalist Allianz MTV Stuttgart in die Knie zwang.

Auf der anderen Seite warten die sechsmaligen Pokalsiegerinnen vom SSC Palmberg Schwerin. Seit dem Umzug in die SAP Arena in Mannheim 2016 steht Schwerin zum dritten Mal im Finale. 2019 krönte sich der SSC zum Pokalchampion.

Im Halbfinale setzte sich das Team von Trainer Felix Koslowski gegen Titelverteidiger Dresdner SC durch.

Schwerin und Potsdam haben sich erst Mitte Februar in der VBL miteinander gemessen, der SSC behielt in einem umkämpften Duell mit 3:2 die Oberhand.

Zwei Debütanten im Männer-Pokalfinale

Die Siegerliste bei den Männern wird im Jahr 2021 definitiv um einen neuen Namen erweitert.

Sowohl die United Volleys Frankfurt als auch die Netzhoppers KW-Bestensee haben zum ersten Mal in ihren Vereinsgeschichten das Pokalfinale erreicht. Gleichzeitig ist es das erste Endspiel seit 2013, an dessen Ende nicht die BERLIN RECYCLING Volleys oder der VfB Friedrichshafen den Pokal in die Höhe stemmen werden.

Im Halbfinale gewannen Frankfurt und die Netzhoppers ihre Fünfsatz-Matches gegen Friedrichshafen und die WWK Volleys Herrsching und erfüllten sich so ihren Traum vom Einzug ins große Finale. Im Anschluss an das Endspiel wird ein neuer Name in die 61 Zentimeter hohe und sieben Kilogramm schwere Trophäe eingraviert.

Die Generalprobe glückte für Netzhoppers KW-Bestensee am Wochenende nicht, die Mannschaft verlor 1:3 in der Volleyball-Bundesliga gegen Berlin. Frankfurt holte indes bei seinem jüngsten Liga-Auftritt einen 3:2-Erfolg in Giesen.

Ex-Nationalspieler Bergmann als Experte

Dirk Berscheidt wird das Pokalfinale der Frauen LIVE ab 14.15 Uhr kommentieren, als Expertin steht ihm in der SAP Arena in Mannheim DVV-Generalsekretärin Nicole Fetting zur Seite.

Hans-Joachim Wolff kommentiert anschließend das Finale der Herren, als Experte ist Ex-Nationalspieler Ralph Bergmann im Einsatz. Field-Reporterin Katharina Hosser wird zudem interessante Interviewgäste begrüßen.

Auch der beliebte Podcast "Volleytalk" widmet sich dem Pokalfinale und spricht mit Stargast Dirk Westphal, 2014 WM-Dritter mit der Nationalmannschaft und aktuell in Bestensee unter Vertrag, über das Top-Event.