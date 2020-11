Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin stehen im Finale des DVV-Pokals.

Gegen den Dresdner SC setzte sich das Team von Trainer Felix Koslowski nach hartem Kampf mit 3:1 durch (25:22, 25:22,22:25,25:16). Die ersten beiden Sätze sicherte sich Schwerin problemlos, doch so leicht wollten sich die Sachsen nicht geschlagen geben.

Anzeige

In Satz drei drehte der SC richtig auf und ging beim 20:18 erstmals mit zwei Punkten in Führung. Die gab Dresden auch nicht mehr aus der Hand und rettete sich in den vierten Satz. In der Folge war aber nichts mehr zu holen und Schwerin machte den Sack frühzeitig zu.

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Angesichts der Corona-Pandemie hatte der Arbeitskreis der Frauen-Bundesliga die Vorverlegung und die Austragung des Wettbewerbs in Turnierform beschlossen, um Spielraum für eventuelle Ausweichtermine im Dezember zu schaffen.

Angesichts der Corona-Pandemie hatte der Arbeitskreis der Frauen-Bundesliga die Vorverlegung und die Austragung des Wettbewerbs in Turnierform beschlossen, um Spielraum für eventuelle Ausweichtermine im Dezember zu schaffen.

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE