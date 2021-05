Der Volleyball-Bundesligist SWD powervolleys Düren hat den schwedischen Nationalspieler David Pettersson verpflichtet.

Der 27 Jahre alte Mittelblocker wechselt vom finnischen Meister Tampere in die Eifel und unterschrieb einen Einjahresvertrag. In der abgelaufenen Saison scheiterte Düren knapp im Play-off-Halbfinale am späteren Meister Berlin Recycling Volleys.