Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys steht im Playofsf-Halbfinale der Volleyball-Bundesliga vor dem Aus. (NEWS: Alles zum Volleyball)

Die Berliner verloren das erste Spiel der best-of-three-Serie bei den Powervolleys Düren mit 1:3 (17:25, 18:25, 25:20, 21:25).

Damit hat Düren um den frühere Nationalmannschaftskapitän Björn Andrae in der zweiten Begegnung am Mittwoch in der Hauptstadt den ersten Matchball im Kampf um den Finaleinzug. (SERVICE: Tabelle Bundesliga Männer)

Berlin hatte den Titel 2019 gewonnen. Die vergangene Saison war aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen worden. (Spielplan und Ergebnisse der Volleyball-Bundesliga der Männer)

Am Sonntag (ab 18 Uhr) stehen sich im ersten Spiel des zweiten Halbfinals Rekordmeister VfB Friedrichshafen und die SVG Lüneburg gegenüber.