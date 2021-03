Die Berlin Recycling Volleys haben das Play-off-Finale in der Volleyball-Bundesliga erreicht. Die Mannschaft von Trainer Cedric Enard setzte sich im Halbfinale bei den SWD powervolleys Düren mit 3:1 durch und entschied die "Best-of-three"-Serie mit 2:1 für sich.

Im Finale, das im Modus "best of five" gespielt wird, trifft Berlin auf Rekordmeister VfB Friedrichshafen. Die Termine für die Begegnungen stehen noch nicht fest.

BR Volleys siegen vor Publikum

Am Mittwoch war den BR Volleys im Rahmen eines Pilotprojekts vor gut 800 Zuschauern in der heimischen Halle der Ausgleich in der Halbfinal-Serie gegen Düren gelungen, wodurch das Team die Chance auf die erfolgreiche Titelverteidigung wahrte. (Volleyball-Bundesliga: Der Spielplan)

Der Hauptstadtklub hatte die Meisterschaft 2019 gewonnen. Die vergangene Saison war aufgrund der Corona-Pandemie ohne Meister abgebrochen worden.