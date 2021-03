Die Berlin Recycling Volleys haben den nächsten Schritt Richtung Titelverteidigung gemacht und sind ins Playoff-Halbfinale der Volleyball-Bundesliga (ausgewählte Spiele der Volleyball-Bundesliga LIVE im TV auf SPORT1) eingezogen.

Der Hauptstadtklub setzte sich im Viertelfinale 3:0 gegen die Netzhoppers KW-Bestensee durch. (Spielplan und Ergebnisse der Volleyball-Bundesliga der Männer)

Anzeige

Der SPORT1-Volleytalk auf SPORT1, Spotify, Apple Podcasts, Deezer – und überall wo es Podcasts gibt!

Berlin fordert Düren im Halbfinale

Bereits die erste Begegnung hatten die Berliner mit 3:0 beim Pokalfinalisten gewonnen und entschieden die Best-of-three-Serie mit 2:0 für sich.

Im Halbfinale, das ebenfalls im Modus "best of three" ausgetragen wird, treffen die Berliner am Samstag (16.00 Uhr) auf die SWD Powervolleys Düren.

Am Sonntag war bereits der VfB Friedrichshafen in die nächste Runde eingezogen und spielt dort gegen die SVG Lüneburg um das Final-Ticket (ab Sonntag).