Sie können also doch noch verlieren: Nach acht Siegen in Folge haben die Berlin Volleys in der Volleyball-Bundesliga erstmals wieder eine Niederlage bezogen. (Tabelle der Volleyball-Bundesliga)

Im Topduell gegen Tabellenführer VfB Friedrichshafen unterlag das Team von Trainer Cedric Enard mit 1:3 (22:25, 27:29, 25:23, 22:25). Zur Erinnerung: Im Hinspiel waren die Berliner noch ohne Satzgewinn geblieben.

In der leeren Max-Schmeling-Halle lieferten sich beide Teams insbesondere im zweiten und dritten Durchgang einen packenden Fight.

Bitter: Zunächst ließen die Hauptstädter dabei drei Satzbälle ungenutzt - in Satz drei indes drehten die BR Volleys den Spieß trotz eines 21:23-Rückstands um.

Doch am Ende standen die Hauptstädter trotzdem mit leeren Händen da, weil ein Ass des glänzend aufgelegten Linus Weber Friedrichshafen in der Schlussphase des vierten Durchgangs schließlich vollends auf Siegeskurs brachte.