Der VfB Friedrichshafen hat nach der Pleite im DVV-Pokal Revanche an den United Volleys Frankfurt genommen.

Im zweiten Duell innerhalb weniger Tage setzte sich der VfB beim Heimspiel in der Bundesliga diesmal mit einem deutlichen 3:0 (25:19, 25:20, 25:21) durch. Am Donnerstag hatte der Favorit im Kampf ums Pokalfinale überraschend mit 2:3 verloren und den Volleys so das erste Endspiel der Vereinsgeschichte ermöglicht.

Friedrichshafen verkürzte den Rückstand in der Liga auf Spitzenreiter SWD powervolleys Düren und schloss zum ersten Verfolger Berlin Recycling Volleys auf. Die Gäste aus Frankfurt sind dagegen nicht ganz so weit oben im Tableau zu finden. Mit drei Siegen aus acht Spielen findet sich das Team in der unteren Tabellenhälfte wieder.