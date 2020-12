Am Samstag gibt es wieder Volleyball LIVE auf SPORT1.

In der Bundesliga der Herren empfängt der VfB Friedrichshafen ab 17.30 Uhr die United Volleys aus Frankfurt (Volleyball-Bundesliga der Herren: Friedrichshafen - Frankfurt, ab 17.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM).

Die Gastgeber liegen mit fünf Siegen aus sechs Spielen auf Rang drei der Tabelle und wollen mit einem Sieg den Rückstand auf Tabellenführer Berlin verkürzen.

Möglich machen soll es auch Bundesliga-Rückkehrer Marcus Böhme: Der Nationalspieler, zwischen 2009 und 2012 schon einmal erfolgreich mit Friedrichshafen, ist unter anderem über Stationen wie zuletzt Olympiakos Piräus und Dynamo Lo (Russland) wieder am Bodensee angelandet.

"Ich würde mich auch freuen, die Saison hier zu beenden", sagte Böhme im SPORT1-Podcast Volleytalk. "Das Teamgefüge an sich ist wunderbar. Man hat ein sehr gutes Gefühl, in die Mannschaft reinzukommen. Da gibt es viel Potenzial, was das Niveau angeht und ich denke, das lässt auf zukünftige Titel hoffen.

VfB Friedrichshafen wieder mit Marcus Böhme

Seine Position erschwerte es dem Mittelblocker eigenen Angaben zufolge in der jüngeren Vergangenheit allerdings oftmals, sich längerfristig an einen Klub zu binden: In der "aktuellen Lage" seien "Liberos und Mittelblocker meistens als Letztes gefragt."

Im Duell mit Frankfurt sollen persönliche Belange jedoch außen vor bleiben, gilt der Bodensee-Klub als Favorit.

Die Gäste aus Frankfurt sind dagegen nicht ganz so weit oben im Tableau zu finden. Mit drei Siegen aus sieben Spielen rangiert das Team auf Rang acht. Um den Anschluss zum Mittelfeld der Tabelle herzustellen, wäre ein Sieg unerlässlich. (Ergebnisse und Spielplan der Volleyball-Bundesliga)

Dies dürfte allerdings nicht einfach werden. Friedrichshafen gewann die letzten vier Spiele und gab dabei nur einen einzigen Satz ab.

Die Frankfurter dagegen kassierten in den zurückliegenden drei Partien zwei Pleiten.

So können Sie VfB Friedrichshafen - United Volleys Frankfurt LIVE erleben:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de