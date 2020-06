Und wieder ein neuer Name aus der Volleyball-Dynastie Grozer in der Bundesliga!

Die United Volleys Frankfurt haben Tim Grozer unter Vertrag genommen. Das gab der Verein am Dienstag bekannt, machte aber keine Angaben über die Vertragsdauer.

Tims ältere Schwester Dora spielt beim MTV Stuttgart, sein ältester Bruder Georg war lange beim Moerser SC aktiv und ist mittlerweile Profi in Italien.

Tim Grozer kommt vom TV Rottenburg an den Main. Rottenburg war der Coronakrise wirtschaftlich zum Opfer gefallen. Anfang April hatte der letztjährige Bundesligist angekündigt, keine neue Lizenz für die oberen beiden Spielklassen zu beantragen.

Der 21 Jahre alte Außenangreifer Tim Grozer will sich "in Frankfurt der Herausforderung in einem ambitionierteren Verein stellen, meine Leistung weiter steigern, viel dazulernen, internationale Erfahrung sammeln und in Deutschland vielleicht sogar um einen Titel mitspielen".