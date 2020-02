Die Berlin Volleys haben ihre weiße Weste in der Volleyball-Bundesliga (LIVE im TV auf SPORT1) gewahrt.

Im Auswärtsspiel bei der SVG Lüneburg gewann die Mannschaft von Trainer Cedric Enard am Samstag überraschend deutlich mit 3:0.

Vor 1700 Zuschauern in der CU Arena in Hamburg-Neugraben bot der deutsche Meister eine rundum überzeugende Vorstellung und zeigte sich gut gerüstet für das Pokalfinale gegen Düren am 16. Februar in Mannheim.

Der US-Amerikaner Benjamin Patch verwandelte den zweiten Matchball zum Sieg. In der Bundesliga stehen die BR Volleys in dieser Saison auch nach 18 Spielen noch ungeschlagen an der Tabellenspitze (DATENCENTER: Die Tabelle).

Siegesserie der Netzhoppers beendet

Die Netzhoppers KW-Bestensee haben ihren Höhenflug nicht fortgesetzt. Die Brandenburger unterlagen den United Volleys Frankfurt mit 0:3 und mussten sich nach zuvor drei Siegen nacheinander erstmals wieder geschlagen geben. Vor 537 Zuschauern in der Landkost-Arena von Bestensee benötigten die Gäste nur 71 Minuten für ihren ungefährdeten Erfolg.

Die Netzhoppers hatten zuletzt zehn Punkte aus vier Spielen geholt und dabei sogar einen überraschenden Erfolg gegen den früheren Serienmeister VfB Friedrichshafen geholt.

Die Samstagsspiele im Überblick:

Netzhoppers KW-Bestensee - United Volleys Frankfurt 0:3 (18:25, 18:25, 23:25)

WWK Volleys Herrsching - SWD Powervolleys Düren 3:1 (25:22, 24:26, 25:21, 25:21)

SVG Lüneburg - Berlin Recycling Volleys 0:3 (17:25, 20:25, 16:25)