Spitzenspiel in der Hauptstadt!

Am 14. Spieltag der Volleyball-Bundesliga empfangen die BERLIN RECYCLING Volleys die HYPO TIROL AlpenVolleys Haching. (Volleyball-Bundesliga, 14. Spieltag: BERLIN RECYCLING Volleys - HYPO TIROL AlpenVolleys Haching, ab 19 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Mit der makellosen Bilanz von 14 Siegen aus ebenso vielen Partien thront Berlin aktuell auf Platz eins. Die HYPO TIROL AlpenVolleys sind nach dem klaren 3:1-Erfolg zu Wochenbeginn gegen die WWK Volleys Herrsching erster Verfolger der Berliner - allerdings mit satten neun Punkten Rückstand. (SERVICE: Die Tabelle der Volleyball-Bundesliga)

AlpenVolleys suchen neuen Außenangreifer

Im Anschluss an den Heimsieg trennte sich die deutsch-österreichische Spielgemeinschaft mit sofortiger Wirkung von ihrem Außenangreifer Max Staples, der zudem aktueller Spielführer der australischen Nationalmannschaft ist. Auf der Facebook Seite des Vereins hieß es: "Der Nationalmannschaftskapitän der Volleyroos konnte den hohen Ansprüchen des Trainer- und Managerstabs in der Hinrunde nicht gerecht werden."

Ein Ersatz für Staples soll noch bis zur Schließung des Transferfensters im Januar gefunden werden.

BR Volleys mit Tuia und Patch

Bei den Berlinern hat Samuel Tuia seine Muskelverletzung weitestgehend auskuriert - ebenso wie Benjamin Patch, der bereits am zurückliegenden Sonntag in Hildesheim wieder Bestandteil des Kaders war. Cody Kessel zählt hingegen zu den Akteuren, die mit der in der Mannschaft um sich greifenden Grippe kämpfen. Ähnlich geht es Jeffrey Jendryk.

"Wir werden erst kurzfristig sehen können, wer einsatzfähig ist", so der Headcoach Cédric Énard, der selbst noch nicht vollständig genesen ist, nachdem er das Auswärtsspiel bei den Helios Grizzlys verpasste.

Das Hinspiel in Innsbruck gewannen die Berliner erst nach großem Kampf im Tiebreak. "Es könnte erneut ein hartes und langes Match werden. Dabei sind mentale Stärke und das Publikum gefragt", so Enard vor dem Duell mit einem der schärfsten Verfolger im Kampf um die deutsche Meisterschaft.

So können Sie BERLIN RECYCLING Volleys vs. HYPO TIROL AlpenVolley Haching LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1