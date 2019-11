Kampf um die besten Playoff-Plätze in der Volleyball-Bundesliga!

Zum Abschluss des sechsten Spieltags treffen am Donnerstagabend die SWD Powervolleys Düren und die WWK Volleys Herrsching aufeinander. (Volleyball-Bundesliga: SWD Powervolleys Düren - TSV Herrsching am Donnerstag ab 18 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Anzeige

Beide Teams haben keine Chance, ins Rennen um die Tabellenspitze einzugreifen. Für sie geht es darum, die bestmögliche Ausgangsposition für die K.o.-Spiele nach der Hauptrunde zu erreichen.

Düren steht mit neun Punkten aus den ersten fünf Spielen bislang besser da. Siege und Niederlagen wechselten sich dabei stets ab.

Mit dieser Achterbahnfahrt soll jetzt Schluss sein. Gegen Herrsching soll zum ersten Mal in dieser Saison der zweite Sieg in Folge her. (Tabelle der Volleyball-Bundesliga der Männer)

Die Gäste aus Bayern haben sieben Punkte auf ihrem Konto und kassierten zuletzt zwei Niederlagen. In Düren rechnen sie sich Chancen auf einen Auswärtssieg aus.

So können Sie Düren - Herrsching LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de