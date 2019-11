Die WWK Volleys Herrsching haben für eine Fortsetzung der Achterbahnfahrt der SWD Powervolleys Düren gesorgt.

Die Herrschinger gewannen das Duell in Düren am sechsten Spieltag glatt mit 3:0 (25:16, 25:22, 25:17) und schoben sich in der Ligatabelle vorbei an den Dürenern auf Rang fünf. (Tabelle der Volleyball-Bundesliga der Männer)

Die Hausherren warten somit immer noch auf den zweiten Sieg in Folge im Laufe der Saison. Siege und Niederlagen wechselten sich im bisherigen Saisonverlauf stets ab