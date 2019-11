Kampf um die besten Playoff-Plätze in der Volleyball-Bundesliga!

Die HYPO TIROL AlpenVolleys Haching empfangen am Montagabend den VFB Friedrichshafen.

Der Rekordmeister hat in dieser Saison alle sechs Spiele gewonnen und will an Meister Berlin dranbleiben. (Volleyball-Bundesliga: AlpenVolleys Haching - VFB Friedrichshafen am Montag ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Haching hat bereits zwei Spiele verloren und will den Kontakt an die oberen Tabellenplätze nicht verlieren.

Der Rückstand auf den VFB Friedrichshafen beträgt sechs Punkte. (Volleyball, Bundesliga: Powerranking mit Berlin, Friedrichshafen)

So können Sie Haching - Friedrichshafen LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de