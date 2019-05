Der Deutsche Meister BR Recycling Volleys ist beim Zuschauerschnitt die Nummer eins in Europa. Die 19 Heimspiele der Hauptstädter besuchten durchschnittlich 5208 Fans. Mit dem Vereinsrekord liegen die Berliner auf dem Alten Kontinent vor den italienischen Teams aus Modena (4687) und Conegliano (4139/Frauen).

Volleys planen nächsten Rekord

"Unser Ziel ist es, die Zuschauer abzuholen, mitzunehmen und dauerhaft für unsere Sportart zu begeistern", sagte Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand, "ich glaube, das ist uns in zehn Jahren Volleyballtempel nie besser gelungen als in dieser Saison." Das nächste Ziel hat Niroomand bereits ausgegeben: "Wir wollen die 100.000 Zuschauer in einer Saison knacken." 2018/19 waren es 98.961.

Die Publikumsrenner in Berlin waren die drei Saisonduelle gegen den Dauerrivalen VfB Friedrichshafen. Im vierten DM-Finale am 8. Mai war die Max-Schmeling-Halle mit 8553 Zuschauern erstmals seit dem 30. April 2015 wieder ausverkauft.

Die anderen beiden Heimspiele gegen die Häfler waren ähnlich gut besucht, 7309 Besucher beim zweiten Finale und 7276 in der Hauptrunde.