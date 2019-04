Die Saison 2018/19 in der Volleyball-Bundesliga der Frauen und der Männer (Die Finals LIVE im TV auf SPORT1) geht in die ganz heiße Phase.

Bei den Frauen kommt es zum Traumfinale. Titelverteidiger SSC Palmberg Schwerin und Hauptrundensieger Allianz MTV Stuttgart bestreiten wie in den beiden Vorjahren das Finale. Die beiden Teams setzten sich in in ihren Halbfinalserien jeweils klar durch.

Auch bei den Männern kommt es zur Wiederholung des Vorjahresfinales: Rekordmeister VfB Friedrichshafen trifft auf Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys.

Die Playoff-Finals im TV auf SPORT1

Die nächsten TV-Termine:

27. April:

MTV Allianz Stuttgart - SSC Palmberg Schwerin 3:1

VfB Friedrichshafen - Berlin Recycling Volleys 3:0

1. Mai:

SSC Palmberg Schwerin - MTV Allianz Stuttgart (ab 17 Uhr LIVE im TV)

2. Mai:

Berlin Recycling Volleys - VfB Friedrichshafen (ab 18.25 Uhr LIVE im TV)

5. Mai:

Allianz MTV Stuttgart - SSC Palmberg Schwerin (ab 17 Uhr LIVE im TV)

Die weiteren Termine:

Frauen:

Donnerstag, 9. Mai, 18.30 Uhr: SSC Palmberg Schwerin - Allianz MTV Stuttgart*

Samstag, 11. Mai, 18.30 Uhr: Allianz MTV Stuttgart - SSC Palmberg Schwerin*

* falls notwendig

Männer:

Sonntag, 5. Mai, 14.30 Uhr: VfB Friedrichshafen - Berlin Recycling Volleys

Mittwoch, 8. Mai, 18.30 Uhr: Berlin Recycling Volleys - VfB Friedrichshafen*

Sonntag, 12. Mai, 14.30 Uhr: VfB Friedrichshafen - Berlin Recycling Volleys*

* falls notwendig

Die Favoriten:

Speziell im Frauen-Finale ist kein eindeutiger Favorit auszumachen. Beide Teams zogen ohne Niederlage in die Finalserie ein. In der Hauptrunde kassierten Stuttgart und Schwerin jeweils nur zwei Niederlagen, diese überraschenderweise vor eigenem Publikum. So unterlag Schwerin den Stuttgarterinnen mit 1:3, diese verloren gegen Schwerin zu Hause mit 2:3.

Friedrichshafen gegen Berlin - dieses Finale gibt es in diesem Jahr zum siebten Mal in Serie. Nur 2015 gewann Friedrichshafen die deutsche Meisterschaft. Jetzt wollen die "Häfler" ihrem scheidenden Trainer Vital Heynen einen meisterhaften Abschied bescheren. In den Playoffs zeigten sie sich bisher in starker Form und ließen dem TV Bühl im Viertel- und Lüneburg im Halbfinale nicht den Hauch einer Chance. Berlin schaltete im Halbfinale mit den Alpenvolleys Haching den Zweitplatzierten nach der Hauptrunde aus.

Es kann ein enges Finale erwartet werden, in dem am Ende Kleinigkeiten den Ausschlag geben werden. Dieser Meinung ist auch Berlins Mittelblocker Georg Klein:

Klein:"Es wird ein extrem enges Finale!"

Der Modus

Im Finale wird im Modus "Best-of-Five" gespielt. Die neuen deutschen Meister benötigen also mindestens drei Siege.