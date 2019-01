Im Nachholspiel des 8. Spieltags in der Voleyball Bundesliga der Männer bezwingen die SWD Powervolleyss Düren die United Volleys Frankfurt mit 3:1 (25:20, 25:19, 25:21, 25:17).

Die Gäste aus Düren kamen stark in die Partie und übernahmen von Beginn an die Führung. Zwar war Frankfurt im Blockspiel ebenbürtig, aber bei den Aufschlägen und im Angriffsspiel legte Düren heute mehr Konsequenz an den Tag. Folgerichtig ging der erste Satz mit 25:20 an Düren.

Der zweite Satz zeigte ein ähnliches Bild. Frankfurt hielt gut mit, verpasste aber immer wieder gute Chancen und verlor auch Satz zwei.

Danach probierten die Hausherren nochmal alles und sicherten sich auch den dritten Durchgang, doch am Ende setzte sich die bessere Tagesform der Powervolleys durch, die in Satz vier dann klar die Nase vorne hatten.

Damit bleiben die SWD Powervolleys Düren weiter an der oberen Tabellenhälfte dran, die United Volleys Frankfurt haben im Kampf um die oberen Plätze einen Rückschlag erlitten. (SERVICE: Tabelle der Volleyball Bundesliga im SPORT1-Datencenter)

Das Spiel im Überblick

United Volleys Frankfurt - SWD Powervolleys Düren 1:3 (20:25, 19:25, 25:21, 17:25)



Die Tabelle

1. Hypo Tirol Alpenvolleys 10 8 1 0 1 27:10 26

2. VfB Friedrichshafen 10 6 2 2 0 28:13 24

3. SVG Lüneburg 10 7 0 2 1 26:13 23

4. SWD Powervolleys Düren 10 5 2 1 2 25:14 20

5. Berlin Recycling Volleys 10 5 2 1 2 23:14 20

6. United Volleys Frankfurt 9 6 0 1 2 22:11 19

7. WWK Volleys Herrsching 10 3 1 1 5 16:22 12

8. TV Bühl 9 2 2 0 5 12:20 10

9. Netzhoppers KW-Bestensee 10 2 1 0 7 13:24 8

10. TSV Giesen Grizzlys 9 1 0 1 7 11:24 4

11. TV Rottenburg 9 1 0 0 8 4:24 3

12. VCO Berlin 8 0 0 2 6 6:24 2