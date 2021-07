Es geht wieder los! Am 6. Oktober starten die Volleyball-Bundesligen der Frauen und Männer in die neue Saison. Und direkt am ersten Spieltag wird den Fans ein wahres Kracher-Duell geboten.

Die Frauen-Bundesliga beginnt mit der Neuauflage des DVV-Pokalfinals 2021 zwischen dem SSC Palmberg-Schwerin und dem SC Potsdam.

Anzeige

Die Schwerinerinnen wollen dabei ihren Finalsieg wiederholen und direkt mit einem Sieg in die neue Saison starten. SPORT1 überträgt die Partie LIVE im TV und im Stream.

Der SPORT1-Volleytalk auf SPORT1, Spotify, Apple Podcasts, Deezer – und überall wo es Podcasts gibt!

Zudem gastiert am Spieltag eins der Dresdner SC beim VC Wiesbaden und Vizemeister Allianz MTV Stuttgart empfängt Schwarz-Weiß Erfurt.

Und auch bei den Männern geht es direkt spannungsgeladen los. Die Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee empfangen die United Volleys Frankfurt und wollen sich für das verlorene Pokalfinale revanchieren.

In den weiteren Partie bekommt es Serienmeister Berlin Recycling Volleys mit den Helios Grizzlys Giesen zu tun, Rekordmeister Friedrichshafen läutet die Saison gegen die SVG Lüneburg ein.