Für Pokalsieger SSC Palmberg Schwerin steht der Endspurt in der Volleyball-Bundesliga an – und auch der hat es in sich (ausgewählte Spiele der Volleyball-Bundesliga LIVE im TV auf SPORT1).

Am Donnerstag bekommt es Schwerin zu Hause mit dem Tabellenzweiten Dresdner SC zu tun – SPORT1 überträgt ab 17.55 Uhr LIVE im Free-TV und im LIVESTREAM.

Am Sonntag folgt das Duell mit Spitzenreiter Allianz MTV Stuttgart, das SPORT1 ebenfalls LIVE begleitet. Als Kommentator ist Dirk Berscheidt im Einsatz.

Es sind die letzten beiden Partien der Hauptrunde für die drittplatzierten Schwerinerinnen, die Rechnungen zu begleichen haben.

Denn zu Jahresbeginn gab es gegen das Top-Duo zwei klare 0:3-Niederlagen. Schwerin kann in den Spielen darüber entscheiden, wer die Hauptrunde als Erster beendet. Momentan führen die Stuttgarterinnen mit drei Punkten, allerdings hat Dresden noch eine Partie mehr zu absolvieren.

