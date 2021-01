Die bisherige Saison läuft für den noch bis vor wenigen Jahren dominierenden SSC Palmberg Schwerin verhältnismäßig schleppend. Zuletzt setzte es in der Volleyball-Bundesliga sogar zwei Niederlagen in Folge.

Das Team von Bundestrainer Felix Koslowski belegt in der Tabelle den fünften Rang und hat schon - allerdings mit zwei Spielen weniger - 15 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Allianz MTV Stuttgart. (Tabelle der Volleyball-Bundesliga der Frauen)

Am Samstag wollen die Schwerinerinnen die Kehrtwende schaffen. Dafür muss gegen die Ladies in Black Aachen ein Sieg her. (Volleyball-Bundesliga Frauen: SSC Palmberg Schwerin - Ladies in Black Aachen am Samstag ab 16.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Aachen im Aufwärtstrend

Aachen konnte sich zuletzt mit zwei Siegen - einer davon bei Spitzenteam Rote Raben Vilsbiburg - ein wenig aus dem Tabellenkeller befreien.

Dennoch geht Schwerin als Favorit in das Duell. (Spielplan und Ergebnisse der Volleyball-Bundesliga der Frauen)

Am Samstag steigen noch zwei weitere Bundesliga-Partien. Der Dresdner SC empfängt NawaRo Straubing (17.30 Uhr), der VFB 91 Suhl bittet den SC Potsdam zum Match (19 Uhr).

So können Sie Schwerin - Aachen in der Volleyball-Bundesliga LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de