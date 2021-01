Der SC Potsdam hat in der Volleyball-Bundesliga der Frauen die Pleitenserie mit einem 3:0-Sieg gegen den VC Wiesbaden eindrucksvoll beendet.

Trotz zuletzt vier Niederlagen in Serie begannen die Gastgeberinnen selbstbewusst (ausgewählte Spiele der Volleyball-Bundesliga LIVE im TV auf SPORT1).

Anzeige

Potsdam ging schnell mit 2:0 in Führung und baute diese nach dem 4:3 immer weiter aus. 8:5, 14:9, 16:11 hießen die Zwischenstände. Spätestens beim 20:11 aus Sicht des SC war der erste Satz entschieden.

Wiesbaden konnte zwar noch ein wenig verkürzen, doch schlussendlich entschied die Heimmannschaft den ersten Durchgang klar mit 25:17 für sich (Spielplan und Ergebnisse der Volleyball-Bundesliga der Frauen).

Potsdam lässt Wiesbaden keine Chance

In Satz zwei erwischten die Gäste den besseren Start und spielten sich mit 3:1 in Front. Potsdam schlug aber zurück, stellte auf 4:4 und später auf 8:7. Es entwickelte sich ein ausgeglichener Satz, in dem Potsdam erst am Ende davonzog und mit 25:20 gewann (Tabelle der Volleyball-Bundesliga der Frauen).

Auch im dritten Durchgang markierte Wiesbaden zunächst die ersten Punkte, wieder aber drehte Potsdam auf. Über den 4:4-Ausgleich erarbeitete sich der Favorit eine 9:4-Führung.

Zwar kamen die Gäste noch einmal auf 14:16 heran, doch auch diesen Satz ließ sich Potsdam nicht mehr nehmen. Erneut hieß der Satzendstand 25:17, Potsdam ging mit einem klaren 3:0-Sieg vom Feld.

Mit einer Bilanz von sieben Siegen und sechs Niederlagen stehen die Brandenburgerinnen auf Platz sechs der Tabelle. Wiesbaden, das bereits die zehnte Pleite kassierte, ist Achter.