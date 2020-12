Der Dresdner SC hat in der Volleyball-Bundesliga der Frauen (ausgewählte Spiele LIVE im TV auf SPORT1) den vierten Sieg in Folge gefeiert.

Die Sachsen gewannen am Samstagnachmittag bei den Roten Raben Vilsbiburg mit 3:1 (25:16, 25:20, 22:25, 25:13).

Damit hat der DSC nach neun Partien nun 21 Punkte auf dem Konto und rückte bis auf vier Zähler an Tabellenführer Allianz MTV Stuttgart heran. (Tabelle der Volleyball-Bundesliga der Frauen)

Die Roten Raben kassierten hingegen die zweite Heimpleite in einer Woche. Nach dem 2:3 gegen die Ladies in Black Aachen und der Pleite am Samstag bleiben die Niederbayern bei 15 Punkten stehen.

Für Dresden geht es am 27. Dezember gegen Potsdam weiter, die Raben müssen einen Tag früher gegen Stuttgart ran.