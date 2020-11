Überraschung in der Volleyball-Bundesliga der Frauen!

Außenseiter VC Wiesbaden setzte sich am 7. Spieltag in einem abwechslungsreichen Volleyball-Krimi mit 3:2 gegen den SSC Palmberg Schwerin durch.

Wiesbaden kletterte durch den zweiten Saisonsieg in der Tabelle auf Platz sechs, Schwerin bleibt Zweiter (SERVICE: Die Tabelle).

Die Gäste, die am Donnerstag durch einen Sieg gegen den Dresdner SC in das Pokalfinale eingezogen waren, erwischten einen schwachen Start. Wiesbaden zog schnell auf 10:5 davon, den Vorsprung hielt das Team von Trainer Christian Sossenheimer konstant und sicherte sich schließlich Satz eins mit 25:21.

"Emotional leer!" Koslowski hadert mit engem Spielplan

Ausgeglichener gestaltete sich Satz zwei. Bis zum 18:17 konnte sich kein Team absetzten, dank eines starken Finish ging dann auch dieser Satz (25:21) an den Außenseiter.

Schwerins Agost punktet

Schwerin fand im weiteren Spielverlauf immer besser in die Partie: Die Folge: Satz drei und vier ging an das Team von Trainer Felix Koslowski. In dieser Phase war vor allem die US-Amerikanerin Taylor Agost kaum zu stoppen und punktete regelmäßig mit harten und platzierten Schmetterschlägen.

Wiesbaden lag im Entscheidungssatz bereits mit 2:6 zurück, spätestens nach dem Ausgleich zum 10:10 war das Spiel aber wieder komplett offen. In einer dramatischen Schlussphase hatte dann Wiesbaden das bessere Ende für sich.