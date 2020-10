Am Donnerstag steht in der Volleyball-Bundesliga der Frauen ein Derby auf dem Programm: Um 18 Uhr treffen die beiden niederbayerischen Teams Rote Raben Vilsbiburg und NawaRo Straubing aufeinander.

SPORT1 überträgt die Partie ab 18 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM. (Tabelle der Volleyball-Bundesliga der Frauen 2020/21)

Anzeige

Beide Teams sind mit Licht und Schatten in die Saison gestartet. Vilsbiburg hat nach drei Spielen zwei Punkte auf dem Konto, verlor gegen Suhl und in Stuttgart und schaffte ein 3:2 in Münster.

Der SPORT1-Volleytalk auf SPORT1, Spotify, Apple Podcasts, Deezer – und überall wo es Podcasts gibt!

Straubing hat bislang erst zweimal gespielt - eine Niederlage gegen Tabellenführer und Topfavorit Schwerin und ein Sieg gegen Schlusslicht Erfurt sprangen heraus.

Am Donnerstagabend klären die Roten Raben und NawaRo, wer derzeit die stärkste Volleyball-Macht Bayerns ist.

So können Sie Rote Raben Vilsbiburg - NawaRo Straubing in der Volleyball-Bundesliga LIVE erleben:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de