Die Corona-Pandemie sorgt in der Volleyball-Bundesliga der Frauen für Probleme.

Weil sowohl Allianz MTV Stuttgart als auch NawaRo Straubing mit positiven Fällen im Umfeld ihrer Mannschaften zu kämpfen haben, wird der Spielplan durcheinandergeworfen. (DATENCENTER: Spielplan der Volleyball-Bundesliga der Frauen)

Die drittplatzierten Stuttgarterinnen sollten eigentlich am Sonntag um 17.30 Uhr beim SC Potsdam antreten, befinden sich nun aber vorsorglich in Quarantäne, wie der Meister von 2019 mitteilte.

Wann das Spiel nachgeholt wird, muss noch entschieden werden.

Potsdam nun gegen Schwerin

Statt Stuttgart tritt nun der SSC Palmberg Schwerin am Sonntag um 17.30 Uhr in Potsdam an - SPORT1 überträgt die Partie LIVE im TV und im Stream auf SPORT1.de.

Tabellenführer Schwerin hätte eigentlich am Samstag in Straubing spielen sollen - auch beim bayrischen Team, aktuell Vierter der Tabelle, gab es aber einen Coronafall im Umfeld der Mannschaft, vier Spielerinnen sind weiterhin in Quarantäne.

Das Duell Straubing-Schwerin wurde auf den 24. Oktober verschoben. (DATENCENTER: Tabelle der Volleyball-Bundesliga der Frauen)