In der Volleyball-Bundesliga der Frauen empfangen zum Abschluss des 16. Spieltags die Roten Raben Vilsbiburg den USC Münster (Volleyball: Rote Raben Vilsbiburg - USC Münster ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).

Beide Teams kämpfen um die Playoffs und brauchen jeden Zähler gegen die direkte Konkurrenz. Vilsbiburg rangiert momentan mit 22 Punkten auf Tabellenplatz acht, Münster ist mit 17 Punkten Achter (DATENCENTER: Die Tabelle).

Vilsbiburg unterlag zuletzt Tabellenführer Schwerin mit 0:3, gewann davor aber drei Partien in Folge. Münster will sich in Vilsbiburg für die 1:3-Niederlage gegen Schlusslicht Erfurt am letzten Spieltag rehabilitieren.

"Münster verfügt über enorm viel Potential. Der USC spielt sehr variabel und ist schwierig auszurechnen", wird Vilsbiburg-Trainer Timo Lippuner auf der vereinseigenen Homepage zitiert.

"Vilsbiburg ist die älteste Mannschaft der Liga, sie verfügen also über viel Erfahrung“ sagte USC-Trainer Teun Buijs zum heutigen Gegner.

