Der deutsche Meister Allianz MTV Stuttgart gehört auch in dieser Saison zu den heißesten Anwärtern auf den Titel in der Volleyball-Bundesliga der Frauen. (Die Tabelle)

Am 19. Spieltag bezwangen die Stuttgarterinnen Schlusslicht VfB Suhl LOTTO Thüringen mit 3:0 (25:17, 25:22, 25:22) und übernahm damit zumindest vorerst die Tabellenführung vom SSC Palmberg Schwerin.

Stuttgart mit mehr Mühe als erwartet

Allerdings war das Spiel doch etwas spannender, als es das Ergebnis vermuten lässt. Denn vor allem in den Sätzen zwei und drei fiel die Entscheidung zugunsten der Favoritinnen erst in den letzten Ballwechseln. In Durchgang zwei hatten die Gäste schon 20:17 geführt, in Durchgang drei lagen sie zwischenzeitlich sogar mit acht Punkten vorn.

"Sie haben sich gut gewehrt", zollte Stuttgarts Libera Annie Cesar bei SPORT1 dem Team aus Thüringen Respekt: "Wir hatten manchmal etwas zu kämpfen, unseren Fokus zu halten. Wir haben ein paar leichte Fehler gemacht. Der letzte Satz war hart umkämpft. Ich bin froh, dass wir uns zurückgekämpft haben."

Während Stuttgart weiterhin von der Titelverteidigung träumen kann, steht Suhl nach wie vor mit nur fünf Punkten am Tabellenende.