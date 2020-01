Die Damen des Dresdner SC hatten in Aachen allen Grund zum Jubeln © Imago

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten

In der Volleyball-Bundesliga feiert der Dresdner SC einen heiß umkämpften Sieg in Aachen. Bei den Männern zeigt sich Friedrichshafen gegen Lüneburg in guter Verfassung.