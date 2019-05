Es wird eine Nervenschlacht: Das Entscheidungsspiel in der Volleyball-Bundesliga der Frauen naht. Am Samstag empfängt Der MTV Stuttgart den SSC Palmberg Schwerin zur alles entscheidenden Partie um den Titel (Volleyball-Bundesliga: MTV Stuttgart - SSC Palmberg Schwerin, ab 18.25 Uhr LIVE im TV und Stream bei SPORT1) . In der Serie steht es 2:2 - bisher gab es nur Heimsiege, die Stuttgarter gehen also mit einem klaren Heimvorteil in das Spiel.

Stuttgart will den Meister-Fluch besiegen

Die beiden Teams stehen sich zum dritten Mal in Folge im Finale gegenüber - jedes Mal gab es das bessere Ende für die Volleyballerinnen aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Sehnsucht der Stuttgarter nach dem Titel ist groß: Viermal in Folge scheiterten sie im Finale und wurden "nur" Vizemeister.

Am Donnerstag vergaben die Schwaben die Chance, die Serie vorzeitig für sich zu entscheiden. Schwerin siegte zuhause klar mit 3:0 (25:15, 25:18, 25:16) und erzwang damit das Entscheidungsspiel. Zuhause soll es nun klappen mit der ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte.

So können sie den Final-Showdown zwischen Stuttgart und Schwerin LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

STREAM: SPORT1.de