Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nations League die nächste Niederlage kassiert. Das Team von Bundestrainer Felix Koslowski verlor am Sonntag in Rimini gegen die USA mit 0:3 (23:25, 13:25, 13:25).

Für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) setzte es damit die insgesamt fünfte Niederlage im Turnierverlauf. Nächster Gegner des deutschen Teams, das mit bislang zwei Siegen den viertletzten Tabellenplatz belegt, ist am Montag (19.00 Uhr) Gastgeber Italien.