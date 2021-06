Die deutschen Volleyballer haben beim Nations-League-Turnier einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) unterlag am Mittwoch in der "Bubble" von Rimini trotz eines starken ersten Satzes Serbien mit 1:3 (25:19, 22:25, 18:25, 15:25) und verpasste wichtige Punkte im Kampf um die Teilnahme am Finalturnier.

Nach der vierten Niederlage im siebten Spiel rangiert das Team von Bundestrainer Andrea Giani weiter auf dem achten Tabellenplatz. Nur die vier besten Mannschaften nach den 15 Vorrundenspieltagen qualifizieren sich für das Finalturnier Ende des Monats (26./27. Juni). Nächster Gegner sind die USA am Donnerstag (16.00 Uhr).

Rimini dient der deutschen Mannschaft als Vorbereitung auf die EM-Endrunde im September in vier Ländern. Zudem sind schon in Italien wichtige Weltranglistenpunkte zu gewinnen.