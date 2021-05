Zum Auftakt der Nations League haben die deutschen Volleyballerinnen eine Niederlage kassiert. Gegen Rekord-Weltmeister Russland verlor das Team von Bundestrainer Felix Koslowski in der Corona-Bubble in Rimini mit 0:3 (21:25, 22:25, 19:25).

Am Mittwoch trifft Deutschland auf die Niederlande, Donnerstag geht es gegen Belgien (beide 10 Uhr). Danach hat die Mannschaft um Kapitänin Jennifer Janiska (geb. Geerties) drei Tage Pause. Insgesamt bestreitet die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) bis zum 20. Juni 15 Spiele.

Neben der Vorbereitung auf die EM (18. August bis 4. September) geht es für die DVV-Frauen darum, möglichst viele Punkte für die Weltrangliste zu sammeln.

Die Nations League wird in diesem Jahr pandemiebedingt erstmals an nur einem Spielort ausgetragen, die besten vier der insgesamt 16 Teams qualifizieren sich für das Final Four (24./25. Juni).