Sport1 überträgt alle zehn möglichen Finalspiele der Volleyball-Bundesligen live im Free-TV. In der Endspielserie der Männer stehen sich der VfB Friedrichshafen und die Berlin Recycling Volleys gegenüber, bei den Frauen treffen der Dresdner SC und Allianz MTV Stuttgart im Modus "best of five" aufeinander.

Die erste Partie der Männer findet am Donnerstag (18.00 Uhr) statt, die der Frauen am Samstag (16.30 Uhr).