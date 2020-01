Im abschließenden Gruppenspiel des Qualifikationsturniers für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 trifft die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft auf Slowenien (Olympia-Quali im Volleyball: Deutschland - Slowenien ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

Durch die Siege gegen Tschechien und Belgien ist für den DVV das Halbfinalticket zum Greifen nah.

Bangen um Superstar Georg Grozer

Bangen tut das Team um Cheftrainer Andrea Giani derweil um Superstar Georg Grozer. Der 35-Jährige verletzte sich in der Schlussphase gegen Belgien und humpelte mit einer bandagierten Wade in die Kabine.

Eine Diagnose wird erst wenige Stunden vor Spielbeginn erwartet. Der Diagonalangreifer war in den ersten beiden Matches mit 21 und 22 Punkten der unumstrittene Matchwinner, ein möglicher Ausfall im Halbfinale wäre sehr schwer zu verkraften. Möglicherweise bekommt er gegen die Slowenien eine Pause.

Fromm: "Das hier ist unsere Halle"

Mit Slowenien wartet der Weltranglisten-17. und Europameister von 2015 auf die deutsche Auswahl. Die Marschroute gab Außenangreifer Christian Fromm vor: "Wir werden gegen Slowenien nicht nachlassen. Wir werden zeigen, dass das hier unsere Halle und unsere Heimat ist", so der 29-Jährige am SPORT1-Mikrofon.

In Berlin kämpfen derzeit acht europäische Nationalmannschaften um ein einziges Ticket für die Olympischen Sommerspiele in Tokio. Die Halbfinals werden am Donnerstag ausgetragen, das Finale steigt am Freitag in der Max-Schmeling-Halle.