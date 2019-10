Der Wettkampf der Dauerrivalen, diesmal als Showdown zwischen Meister und Pokalsieger im comdirect Supercup - SPORT1 ist am Sonntag, 20. Oktober, per Liveeinstieg ab 14 Uhr im Free-TV mittendrin. Der kostenlose Livestream auf SPORT1.de startet bereits um 13.35 Uhr. (Volleyball comdirekt Supercup: BR Volleys – VfB Friedrichshafen am Sonntag ab 14 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Bei den Männern kommt es in der TUI Arena in Hannover zum Duell der vergangenen drei Jahre: Meister BERLIN RECYCLING Volleys und Pokalsieger VfB Friedrichshafen stehen sich ab 13.40 Uhr gegenüber. Beide Teams siegten zum Saisonstart, Friedrichshafen hofft zudem auf seine Supercup-Serie, zuletzt triumphierten die Häfler dreimal in Folge.

Im Anschluss live ab 16.00 Uhr sind der neue Meister der Volleyball-Bundesliga der Frauen Allianz MTV Stuttgart und der Pokalsieger SSC Palmberg Schwerin gefordert. Schaffen die Schwerinerinnen den Supercup-Hattrick und holen den Pokal zum dritten Mal nacheinander oder hat Stuttgart das bessere Ende für sich? (Volleyball comdirekt Supercup: Allianz MTV Stuttgart - SSC Palmberg Schwerin am Sonntag ab 16 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Aus Hannover berichten die Kommentatoren Hans-Joachim Wolff und Dirk Berscheidt sowie Moderatorin Laura Papendick. Experte ist der Ex-Nationalspieler Ralph Bergmann.

SPORT1 weitet Berichterstattung aus Männer-Bundesliga aus – Auftakt mit Giesen gegen Düren

So viele Livespiele aus der Volleyball Bundesliga gab es im Free-TV noch nie: SPORT1 zeigt in der aktuellen Spielzeit neben den 22 Hauptrundenspielen aus der Frauen-Bundesliga insgesamt 18 Hauptrundenpartien der Männer-Bundesliga - und damit zwölf Spiele mehr als in der Saison 2018/19.

Zusammen mit dem comdirect Supercup, den Halbfinalspielen im DVV-Pokal und den Liga-Playoffs sind damit mehr als 60 Spiele live auf SPORT1 zu sehen. Den Auftakt bildet die Partie HELIOS GRIZZLYS Giesen gegen SWD powervolleys DÜREN am Donnerstag, 24. Oktober, live ab 19.00 Uhr. Für Giesen, seit der Vorsaison wieder erstklassig, ist es zugleich die Free-TV-Premiere auf SPORT1. Weiter geht es am Dienstag, 5. November, wenn live ab 18.25 Uhr die beiden Spitzenteams VfB Friedrichshafen und United Volleys Frankfurt um Punkte streiten.

Volleytalk testet interaktiven LED-Glasboden

Begleitend zu den Live-Begegnungen im Free-TV gibt es weiterhin das Online-Format "Volleytalk" auf SPORT1.de . Es setzt sich hintergründig mit dem Geschehen in der VBL auseinander und hat Woche für Woche Highlight-Clips sowie spannende Talkgäste zu bieten. In der aktuellen Folge nehmen die beiden Moderatoren Katharina Hosser und Daniel Höhr den interaktiven LED-Glasboden unter die Lupe, auf dem der comdirect Supercup zum ersten Mal ausgetragen wird.

Der Sportboden "ASB LumiFlex" der Firma ASB Glassfloor soll für spektakuläre visuelle Highlights sorgen. Spielaktionen wie Blocks, Asse oder erfolgreiche Angriffsschläge sollen durch Animationen für den Zuschauer noch greifbarer gemacht werden. Zum Test des Bodens trafen sich die SPORT1-Moderatoren mit Kim Renkema, Sportchefin von Allianz MTV Stuttgart und früher selbst Spitzenvolleyballerin, und sprachen mit der Niederländerin natürlich auch über ihren Klub.