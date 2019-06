Volleyball-Nationalspielerin Jana-Franziska Poll wird die kommenden Spiele in der Nations League verpassen.

Ihr Pass ist im Zuge einer Visa-Beantragung am 16. Mai auf dem Postweg zwischen Hamburg und Frankfurt/Main verloren gegangen. Deshalb konnte die 31-Jährige die Reise nach Lincoln/Nebraska zu den Spielen gegen Brasilien, die USA und Südkorea nicht antreten.

"Ich hätte Jana gerne mit dabei gehabt, um uns als Team weiter einzuspielen", sagte Bundestrainer Felix Koslowski: "Es ist sehr schade, dass wir aufgrund solcher Fehler unseren Plan umstellen müssen."

Christian Dünnes, Sportdirektor des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV), klärte auf: "Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um an den Pass zu kommen. Dieser war aber nicht mehr auffindbar. Da Jana sich zu dem Zeitpunkt bei der Nations League in der Türkei befunden hat, konnten wir per Eilauftrag auch keinen neuen stellen. Das ist nur persönlich möglich."