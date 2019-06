Die deutschen Volleyballerinnen haben ihr zweites Heimspiel in der Nations League gewonnen und damit den fünften Sieg im elften Spiel gefeiert. Das Team von Bundestrainer Felix Koslowski setzte sich in Stuttgart gegen Belgien mit 3:1 (25:21, 25:23, 24:26, 25:16) durch.

In der Tabelle machte das Team um Außenangreiferin Hanna Orthmann zwei Plätze gut und liegt nun auf dem zehnten Rang. Nur die besten fünf Nationen plus Gastgeber China qualifizieren sich für das Finalturnier in Nanjing (3. bis 7. Juli).

In der vierten von insgesamt fünf Spielwochen trifft die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) am Donnerstag (20.30 Uhr) noch auf Vize-Europameister Niederlande. Koslowski nutzt die Nations League zur Vorbereitung auf die EM in Polen, Ungarn, der Türkei und der Slowakei (23. August bis 8. September).