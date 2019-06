Die deutschen Volleyballer sind mit einer Niederlage in die vierte Turnierwoche der Nations League gestartet.

In Cuiaba/Brasilien musste sich das Team von Bundestrainer Andrea Giani dem viermaligen Olympiasieger Russland 1:3 (25:22, 21:25, 19:25, 14:25) geschlagen geben. Mit sechs Punkten ist die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) weiter 14. unter 16 Teams.

Weiter geht es in Cuiaba am Sonntag mit den beiden Aufgaben gegen den Gastgeber (02.00 Uhr MESZ) und Bulgarien (23.00). Die Heimspiele auf dem Weg zur Europameisterschaft (12. bis 19. September in den Niederlanden, Slowenien, Frankreich und Belgien) finden vom 28. bis 30. Juni in Leipzig statt.