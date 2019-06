Die deutschen Volleyballer haben auf der zweiten Station der Nations League in Ottawa die zweite Niederlage binnen 24 Stunden kassiert.

Im letzten Spiel in der kanadischen Hauptstadt unterlag das Team von Bundestrainer Andrea Giani gegen Australien klar 0:3 (20:25, 20:25, 16:25). Erst am Vorabend (Ortszeit) hatte das deutsche Team gegen Kanada 2:3 verloren. Zuvor gab es einen 3:2-Erfolg gegen Serbien.

Nach der vierten Niederlage im sechsten Spiel der Nations League rutschte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) auf den zwölften Platz ab, 16 Teams nehmen teil.

EM-Vorbereitung startet

Auf dem Weg zur Europameisterschaft (12. bis 19. September in den Niederlanden, Slowenien, Frankreich und Belgien) stehen in der kommenden Woche drei Partien in Cannes/Frankreich auf dem Programm. Vom 28. bis 30. Juni finden die Heimspiele in Leipzig statt.

Auf der ersten Nations-League-Station in Jiangmen hatte das DVV-Team Gastgeber China geschlagen, gegen Italien und den Iran aber glatt verloren.