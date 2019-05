Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nations League im vierten Spiel ihren ersten Sieg eingefahren. Das Team von Bundestrainer Felix Koslowski gewann in der türkischen Hauptstadt Ankara gegen Rekordweltmeister Russland überraschend deutlich 3:0 (25:14, 25:21, 25:20).

Zuvor hatte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) gegen Polen (1:3), Thailand (0:3) und Italien (0:3) verloren.

Am Mittwoch (16.30 Uhr) steht für das deutsche Team das Spiel gegen Gastgeber Türkei auf dem Programm, einen Tag später geht es gegen Japan. Die Heimspiele finden in Stuttgart (11. bis 13. Juni) statt. Koslowski nutzt die Nations League zur Vorbereitung auf die EM in Polen, Ungarn, der Türkei und der Slowakei (23. August bis 8. September).