Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nations League auch im dritten Spiel eine deutliche Niederlage kassiert.

In Oppeln/Polen unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski gegen Italien mit 0:3 (19:25, 24:26, 25:27). Zuvor hatte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) gegen Gastgeber Polen (1:3) und Thailand (0:3) verloren.

Für die DVV-Frauen geht es ab dem 28. Mai in Ankara/Türkei weiter, die Heimspiele finden in Stuttgart (11. bis 13. Juni) statt. Koslowski nutzt die Nations League zur Vorbereitung auf die EM in Polen, Ungarn, der Türkei und der Slowakei (23. August bis 8. September).

