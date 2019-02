Der deutsche Volleyball-Rekordmeister VfB Friedrichshafen hat im letzten Europapokalspiel mit Trainer Vital Heynen eine Niederlage kassiert.

Zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase unterlag Friedrichshafen bei Zenit St. Petersburg 0:3 (22:25 22:25, 22:25). Am Montag hatten die Häfler mitgeteilt, dass Heynen den Verein am Saisonende verlässt. Der Einzug in die K.o.-Runde war für den VfB schon vor dem Spiel nicht mehr möglich gewesen.

Niederlagen für Berlin und Franfurt

Ebenfalls Pleiten kassierten der deutsche Meister Berlin Recycling Volleys und die United Volleys Frankfurt. Die Berliner von Trainer Cedric Enard unterlagen beim polnischen Vertreter PGE Skra Belchatow 0:3 (25:27, 23:25, 29:31). Frankfurt war beim 1:3 (22:25, 15:25, 25:22, 15:25) beim belgischen Klub Knack Roeselare über weite Strecken des Spiels chancenlos.

Wie Friedrichshafen hatten auch Berlin und Frankfurt keine Chance mehr auf ein Weiterkommen in der Königsklasse.