Berlin wird am 18. Mai zum Mekka des europäischen Volleyballs. Zum ersten Mal in der Geschichte werden die Männer- und Frauenfinals der Champions League in einer Stadt und an einem Ort ausgetragen. Spielort ist die Max-Schmeling-Halle. Das teilte der europäische Verband CEV am Donnerstag in Berlin mit.

"Mit den Super Finals 2019 läuten wir eine neue Ära im europäischen Volleyball ein", sagte CEV-Präsident Aleksandar Boricic. Schon im vergangenen Jahr hatte die CEV verkündet, dass die bisherigen Final-Four-Turniere dem neuen Konzept weichen müssen.

Präsident des Organisationskomitees wird Kaweh Niroomand, Geschäftsführer des Berliner Erstligisten BR Volleys. Die seit Jahren gut besuchten Heimspiele der Volleys würden zeigen, dass Volleyball in Berlin auf besondere Weise präsentiert und zelebriert wird, sagte Niroomand: "Im Mai soll die Max-Schmeling-Halle ihrem Ruf als Volleyball-Tempel einmal mehr gerecht werden."

400.000 Euro für die Sieger

Wie CEV-Präsident Boricic erklärte, werden die beiden Siegerteams fürstlich belohnt, sie erhalten jeweils eine Prämie von 400.000 Euro. Keine Chance mehr auf das Erreichen des Finals bei den Männern hat Niroomands Klub BR Volleys. Der deutsche Meister war am Mittwochabend trotz eines 3:2-Sieges beim belgischen Meister Greenyard Maaseik in der Gruppenphase ausgeschieden.