Torhüter Philipp Grubauer steht mit Colorado Avalanche in den Playoffs der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL vor dem Aus. (NEWS: Alles zur NHL)

Der Rosenheimer konnte trotz 22 Paraden das 2:3 nach Verlängerung gegen die Vegas Golden Knights und damit die dritte Niederlage in Folge in der Viertelfinalserie nicht verhindern. Am Freitag (3.00 Uhr/MEZ) benötigen die Avs in Las Vegas einen Sieg, um das Entscheidungsspiel zu erreichen. (SERVICE: Tabelle der NHL)

Titelverteidiger Tampa Bay Lightning ist dagegen nach dem 2:0 über die Carolina Hurricanes vorzeitig ins Halbfinale eingezogen. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan der NHL)

Das Team aus Florida setzte sich in der Serie mit 4:1 durch und trifft in der Vorschlussrunde auf die New York Islanders oder die Boston Bruins. Nach Spiel fünf liegen die Islanders 3:2 in Führung.

