Nationalspieler Nico Sturm hat mit Minnesota Wild in den Playoffs der NHL einen ersten Rückschlag kassiert. (NEWS: Alles zur NHL)

Im zweiten Achtelfinalspiel verlor das Team aus Saint Paul mit 1:3 bei den Vegas Golden Knights und kassierte in der Best-of-seven-Serie den Ausgleich zum 1:1. Sturm blieb in 8:29 Minuten Einsatzzeit ohne Scorerpunkt. (SERVICE: Tabelle der NHL)

Das dritte Spiel am Donnerstag (Ortszeit) findet in Minnesota statt. Titelverteidiger Tampa Bay Lightning liegt derweil weiter auf Kurs. Im zweiten Spiel bei den Florida Panthers siegte Tampa 3:1 und erhöhte in der Serie auf 2:0. (SERVICE: Tabelle der NHL)