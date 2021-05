Die Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun und Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers in der NHL zum nächsten Sieg geführt.

Beim 4:3 gegen die Montreal Canadiens erzielte Kahun auf Vorlage von Draisaitl nach 27 Sekunden in der Overtime den entscheidenden Treffer. Draisaitl (31.) hatte zuvor schon zum zwischenzeitlichen 3:2 getroffen.

Durch die beiden Torbeteiligungen baute Deutschlands Sportler des Jahres zudem seine Serie aus - in den vergangenen sieben Partien gelang ihm jeweils mehr als ein Scorerpunkt. Die Oilers sind bereits für die Playoffs qualifiziert und treffen in der ersten Runde auf die Winnipeg Jets. (SERVICE: Tabelle der NHL)

Am Samstag bestreiten Draisaitl und Co. ihr letztes Spiel in der Hauptrunde gegen die Vancouver Canucks.

Auch Stützle geling Overtime-Sieg

Jungstar Tim Stützle feierte mit den Ottawa Senators ebenfalls einen Erfolg in der Overtime. Im kanadischen Duell mit den Toronto Maple Leafs setzten sich die Senators mit 4:3 durch, Stützle stand dabei rund 17 Minuten auf dem Eis. Für Ottawa ist die Saison allerdings nach der Hauptrunde beendet. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan der NHL)

Nationaltorhüter Philipp Grubauer blieb beim 6:0 von Colorado Avalanche gegen die Los Angeles Kings zum siebten Mal in dieser Saison ohne Gegentreffer - und zog dadurch mit Semjon Warlamow von den New York Islanders in der Bestenliste gleich. Nico Sturm verlor mit den Minnesota Wild dagegen deutlich 0:4 bei den St. Louis Blues.