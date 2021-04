Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat mit seinem achten Saisontreffer einen 3:0-Sieg der Ottawa Senators bei den Vancouver Canucks von Marc Michaelis eingeleitet.

Der 19-Jährige erzielte in der 10. Minute des ersten Drittels die 1:0-Führung und macht somit in seiner Premierensaison in der NHL weiter auf sich aufmerksam. Mit 38 Siegen bleibt sein Team aber hinter Vancouver Schlusslicht der North Division.

Auch Goalie Thomas Greiss war mit den Detroit Red Wings erfolgreich. Seine Mannschaft setzte sich 7:3 gegen die Dallas Stars durch, der 35-Jährige parierte dabei 43 Schüsse. Das Team aus Michigan ist Vorletzter der Central Division.

Tobias Rieder und die Buffalo Sabres kassierten eine 1:5-Klatsche gegen die Boston Bruins und sind weiter das schlechteste Team der Liga.