Das Infektionsgeschehen bei den Vancouver Canucks aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL weitet sich aus. (Spielplan und Ergebnisse der NHL)

Inzwischen wurden bereits 21 Spieler, darunter der frühere Mannheimer Marc Michaelis, positiv auf das Coronavirus getestet. Hinzu kommen vier Betreuer. Die komplette Mannschaft und alle Betreuer verblieben am Mittwoch in Quarantäne.

Die NHL hat alle Spiele der Canucks bis zum 8. April ausgesetzt. Die Begegnung am Samstag gegen die Calgary Flames könnte die erste für Vancouver seit dem 24. März sein. (NEWS: Alles Wichtige zur NHL)

Insgesamt wurden in der Liga seit dem Saisonstart am 13. Januar bereits 50 Spiele verlegt, 45 wegen Corona. Die reguläre Spielzeit soll am 11. Mai enden, wann die Playoffs beginnen, ist noch offen.